Amerykańska marka modowa Coach, jak co roku zorganizowała w Nowym Jorku wielką imprezę - 5th Annual Coach and Friends. Na niej pojawiło się kilka modelek i aktorek związanych z brandem. Wszystkie wyglądały pięknie. Modnie, na luzie i w charakterystycznych stylu.

Chloe Grace Moretz postawiła na bardzo prosty look. Skórzana spódnica i szara bluzka włożona do środka wygląda świetnie. Ten sam look z torebką na ramię wyglądałby równie dobrze z trampkami jaki delikatnymi sandałkami na obcasie.

Gwiazdy na imprezie marki Coach

Kate Bosworth wybrała na tę okazję świetny look, który pasowały równie dobrze do pracy. Kwiatowa bluzeczka, chinosy i srebrne mokasyny Coach to piękny zestaw. Modelka Suki Waterhouse (była dziewczyna Bradley'a Coopera), wybrała dziewczęcą sukienkę i skórzane dodatki Coach.

Girls night out at #CoachXHighLine with @kiernanshipka, @chloegmoretz and @katebosworth. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika coach (@coach) 24 Cze, 2015 o 10:07 PDT

Kiernan Shipka znana przede wszystkim serialu "Mad Men" podobnie jak koleżanki wybrała stonowany look z fajnym akcentem - bandaną zawiązaną pod szyją na modłę Dzikiego Zachodu. Młodziutka aktorka podobnie jak inne gwiazdy postawiła tego wieczoru na skórzane dodatki Coach.

Na evencie pojawiła się również Dylan Penn, modelka - córka Seana Penna i Robyn Wright. Wschodząca gwiazda modelingu wybrała rockowy look. Koszulka z nadrukiem i czarna mini wyglądała na niej bardzo fajnie. Która według was wyglądała najlepiej?

