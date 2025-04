Wczoraj wieczorem w Warszawie Aloha From Deer świętowała swoje 3. urodziny. Jak co roku impreza była przednia bo marka wie jak zorganizować dobry wieczór. Tym razem do brandu dołączyła marka Puma, która jak partner eventu również pokazała co potrafi. Oczywiście na evencie nie zabrakło gwiazd i celebrytek, w końcu w dobrym guście jest pokazanie się na imprezie marki Mariusza Maca. Największą gwiazdą wieczoru był nasz skarb narodowy - Zuzanna Bijoch. Top modelka w nonszalanckiej stylizacji na luzie prezentowała się, jak można się było spodziewać - świetnie.

Gwiazdy na urodzinach Aloha From Deer

Obok niej można było zobaczyć kilka najbardziej znanych szafiarek. Maffashion wyglądała bardzo sexy w typowej dla siebie stylizacji. Kombinezon mini, letni płaszcz i szpilki. Wyglądała świetnie w porównaniu do Jessiki Mercedes, której fiksacja na lata 70. po raz kolejny nie wypaliła. Celebrytka, która nie raz pokazała jak dobrze wyglądać po raz kolejny stworzyła look, w który po prostu coś nie grało...

