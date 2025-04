Gwiazdy na festiwalu w Toronto 2014

W ciągu ostatnich kilku dni w Toronto miały miejsce premiery filmów, które już niedługo będziemy mogły oglądać w kinach. "Maps to the Stars" z Julianne Moore i Sarą Godon (sukienka Antonio Marras), to jeden z nich. Na czerwonym dywanie ta pierwsza pojawiła się jak zwykle w zniewalającej stylizacji. Rudowłosa piękność miała na sobie czarną suknię z kolekcji couture Giambattisty Valliego. Podczas innych festiwalowych imprez gwiazda stawiała na Altuzarrę i Chanel Couture.

Stylowe gwiazdy podczas festiwalu w Toronto

Keira Knigtley promowała swój film "The Imitation Game" w sukni Dolce & Gabbana w czarne medaliony. Zaś Reese Witherspoon promująca swój film "Wild" wybrała czerń od Saint Laurent. A na koniec kochana przez wszystkich Jennifer Aniston. Aktorka promująca swój film u boku Anny Kendrick (sukienka RED Valentino), pojawiła się na ściance w sukience Sportmax w kolorze granatowym. Prosto i z klasą.

