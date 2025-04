Festiwal w Gdyni trwa, a co za tym idzie polskie gwiazdy mają okazję by się pokazać! Największą niespodzianką ostatnich dni była Alicja Bachleda-Curuś, która pozowała przed paparazzi w obszernej spódnicy i prostym szarym topie. Nie mogłyśmy ominąć również torby CH Caroliny Herrery, którą miała ze sobą, to kolejny raz gdy wybiera dodatki tego brandu. Trzeba przyznać, że aktorka jest piękną kobietą więc nie musi się upiększać ubraniami i nawet w nieudanych lookach wygląda ciekawie.

Modne gwiazdy na festiwalu w Gdyni

Kasia Figura postawiła na niewymuszoną elegancję w kolorze granatu, a siostry Bohosiewicz na casualową nonszalancję. Obie panie lansowały się z tym samym modelem torebki Louis Vuitton (cena ok. 2,500 złotych każda), oraz okularami Ray Ban. A na koniec Maja Ostaszewska. Aktorka w podwiniętych spodniach i botkach wygląda ok, ale bez szału. Mocnym akcentem są usta w intensywnym kolorze magenty. Podobają się wam stylizacje gwiazd z nadmorskiego festiwalu?

