39. Festiwal Filmowy w Gdyni zakończony! Podczas weekendu rozdane zostały "Złote Lwy", które trafiły w ręce m.in. Sebastiana Fabjańskiego, Tomasza Palkowskiego, Tomasza Kota, czy Zofii Wichłacz. Jednak my skupiamy się na czerwonych dywanach. Jak na taką galę przystało gwiazdy stanęły na wysokości zadania i zaprezentowały się (w większości), w wykwintnych sukniach. Ale jak to było w przypadku Alicji Bachledy-Curuś, spodnie też wypadły nie gorzej. Aktorka wyglądała fantastycznie. Gumowana bluza, w połączeniu z ozdobnymi sandałkami i kopertówką wyglądała bardzo elegancko. A do tego czerwona pomadka i szmaragdowe kolczyki. Szał!

Gwiazdy na gali Złotych Lwów

Sonia Bohosiewicz jako jedyna postawiła na intensywny kolor, zaś Maja Ostaszewska wybrała typowy dla siebie krój. Luźna w "antycznym" stylu. Joanna Orleańka wybrała obcisłą suknię, która łudząco przypominała style te, które nosi m.in. Beyonce Knowels. A na koniec Magdalena Boczarska. Gwiazda w jasnym kombinezonie wyglądała bosko! Wielkie kolczyki i bordowa szminka. Szał!

