Tym razem wybrałyśmy się na imprezę charytatywną do Bel Air, podczas której rozdano nagrody za wsparcie w walce z okrucieństwem wobec zwierząt. Na evencie w Bel Air ASPCA Passion Awards 2014 (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), pojawiła się gwiazda serialu "Teoria Wielkiego Podrywu" - Kaley Cuoco. Aktorka, która jakiś czas temu diametralnie skróciła fryzurę, w biało-czarnym komplecie wyglądała fantastycznie.

Gwiazdy wspierają walkę z okrucieństwem wobec zwierząt

Milla Jovovich na evencie pojawiła się z mocno zaokrąglonym brzuszkiem. Była top modelka i aktorka w krótkiej sukience z mocnymi dodatkami prezentowała się bardzo ładnie. A do tego ta pozytywna energia!

Na koniec przedstawiamy Nikki Reed, aktorka znana przede wszystkim z "Sagi Zmierzch" w koronkowej sukience wyglądała świetnie. Jak widać związek z super przystojnym Ianem Somerhalderem robi swoje!

