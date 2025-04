W nowym Jorku odbyła się wielka gala rozdania nagród CFDA Fashion Awards 2014 (Council of Fashion Designers of America). Na gali zjawił się tłum przedstawicieli amerykańskiej mody, a co za tym idzie - światowej. Na czerwonym dywanie można było również dojrzeć Anję Rubik, która pozowała przed fotoreporterami w czarnym kombinezonie projektu Stelli McCartney.

Na CFDA Fashion Awards 2014 najjaśniej świeciła gwiazda Rihanny. Artystka, która dostała w tym roku wyjątkowe wyróżnienie - jako ikony mody, na imprezie pojawiła się w prześwitującej sukni wysadzanej 200.000 kryształków Swarovskiego. Wyglądała pięknie, ale i tandetnie zarazem. Same nie możemy się zdecydować. Tym razem zawiodła nas również Blake Lively, która w sukience Michaela Korsa wyglądała trochę jak wyciągnięta z lat 80. Do tego Lupita Nyong'o w kreacji Suno. Całość wyglądała zbyt etno - a czarnoskóra gwiazda wyglądała dziwnie.

Na klasyczną czerń od The Row postawiły twórczynie tej marki, czyli bliźniaczki Olsen, a na połyskujące suknie do ziemi Solange Knowles i Naomi Campbell. The dwie ostatnie wyglądały wyjątkowo ładnie. A jak prezentowała się reszta? Oceńcie same!

Zajrzyjcie do galerii zdjęć z imprezy CFDA Fashion Awards 2014: