The Council of Fashion Designers of America (CFDA), po raz kolejny przyznało nagrody w każdej chyba z możliwych modowych kategorii. W tym roku nawet Kevin Systrom (założyciel Instagrama), przyznał swoją nagrodę. W końcu Instagram jest bardzo ważnym narzędziem w branży modowej a wie o tym przede wszystkim Kim Kardashian. To właśnie ona ma najwięcej "followersów" na świecie i to w jej ręce trafiła statuetka.

Gwiazdy na CFDA Fashion Awards 2015



Kim Kardashian, która aktualnie jest w 2. ciąży jak zwykle postawiła na ekstrawagancję. Tym razem wybrała kreację specjalnie dla niej zaprojektowaną przez nowojorski duet Proenza Schouler. Na imprezie zwracała na siebie uwagę również Amanda Seyfried. Aktorka wybrała dosyć krzykliwy projekt. Na modne wycięcia od Dion Lee postawiła Emmy Rossum ("Shameless"), a na strusie pióra od Lela Rose - Nina Dobrev ("Pamiętniki Wampirów").

Oprócz nich zwracały na siebie uwagę Victoria Beckham i Katie Holmes. Obie postawiły na czarne sukienki maxi, jednak Victoria w swojej wyglądała o wiele lepiej. Na uwagę zasługuje również look Diane Kruger a także top modelek: Karlie Kloss i Coco Rocha. Jednak, która według was wyglądała najlepiej? Zagłosujcie w naszej sondzie już teraz!

