W słynnym Griffith Observatory odbyła się wielka impreza "Burberry London In Los Angeles". Na evencie brytyjskiego domu modu pojawił się tłum bardzo znaczących gwiazd. Na czerwonym dywanie w boskich stylizacjach można było podziwiać top modelki, aktorki, słynne bloggerki, redaktorki i osobistości mody.

Reklama

Gwiazdy na evencie "Burberry London In Los Angeles"

Rosie Huntington-Whiteley wyglądała zniewalająco w miniówce Burberry (kolekcja jesień-zima 2015/2016). Podobnie jak Naomi Campbell. Top modelka w szałowym płaszczu tej samej marki i wysokich kozakach prezentowała się wyjątkowo.

Na imprezie pokazała się również kochana przez wszystkich Mila Kunis. Świeżo upieczona mama wybrała na tę okazję prosty look. Wąskie spodnie i luźna koszula to świetne rozwiązanie na wiele okazji, ale może nie na tak ważny modowy event...?

Anna Wintour na "Burberry London In Los Angeles" wyglądała jak zawsze poprawnie. Wyrocznia mody lata temu wypracowała sobie styl, który jest bardzo rozpoznawalny. Sukienka w jej ulubionym kroju, markowa fryzura i ciemne okulary. To jest to!

W naszej galerii znajdziecie kilkanaście gwiazd, które również przybyły na spotkanie z marką. Jamie King, aktorka która zaliczyła ostrą wpadkę stylizacyjną. Anjelica Houston, Kiernan Shipka i inne.

Reklama

Więcej mody w stylu wielkich gwiazd:

Stylowa na co dzień - Reese Witherspoon

Plejada gwiazd na Fashion Week Poland

Gwiazdy na premierze dokumentu "Dior and I"