Rozpoczął się właśnie 65. festiwal filmowy w Berlinie - Berlinale 2015. Do stolicy Niemiec przez najbliższe dni zjeżdżać będą największe gwiazdy na świecie. Tylko wczoraj podczas otwarcia na czerwonym dywanie można było zobaczyć kilka topowych gwiazd. Juliette Binoche w bieli od Giorgio Armaniego wyglądała zjawiskowo. Zaś Audrey Tautou w długiej sukni z tafty prezentowała się ładnie, ale bez szału.

Gwiazdy na Berlinale 2015

Na wielkiej gali spotkać można było również piękną dziewczynę Bonda - Olgę Kurylenko, która na tę okazję wybrała czerwień. Zaś James Franco, który dopiero co wrócił z festiwalu Sundance prezentował się fantastycznie. Czarny garnitur i płaszcz z ozdobnym kołnierzem to świetny wybór na lutową galę w Berlinie. To na tyle, ale już wkrótce więcej zdjęć i informacji dotyczących festiwalu!

