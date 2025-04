Festiwal w Wenecji skończy się w ten weekend, ale póki co czerwone dywany są bardzo zajęte. Na premierze "Nimfomanki: Volume 2", Charlotte Gainsbourg pojawiła się w wyzywającej sukience ze skóry projektu Anthony'ego Vaccarello (jesień 2014). Seksowna sukienka niestety nie wyglądała zbyt sexy na aktorce.

Uma Thurman, która do Wenecji przybyła ze swoją córeczką, na premierze "Nimfomanki" pojawiła się w eleganckiej sukience w stylu lat 50. Gorsetowa góra i rozkloszowany dół sprawiły, że gwiazda wygląda niesamowicie kobieco i ładnie. Zaś Milla Jovovich na premierze filmu "Cyberline" zaprezentowała swój ciążowy brzuszek w białej kreacji. Aktorka i modelka swój look uzupełniła wiszącymi kolczykami i efektowną kopertówką. A na koniec Ashley Greene. Aktorka znana przede wszystkim z filmowej sagi "Zmierzch" promuje właśnie swoją najnowszą produkcję - "Burying the ex". Gwiazda na konferencji prasowej filmu pojawiła się w świetnym komplecie. Granatowe spodnie i bluzka ozdobiona białą falbanką wyglądały perfekcyjnie. A do tego czarne szpilki Christiana Louboutina. Szał!



