Alessandro Michele stworzył niesamowitą kolekcję dla Gucci. Dużo bogatszą niż poprzednie. Widać tu na pierwszy rzut oka inspiracje latami 70. a także odniesienia do XVII-wiecznych zdobień, czyli okresu, do którego estetyki ma wyjątkową słabość. Okazuje się, że my również. Chociaż musimy się przyznać, że nie widziałyśmy jeszcze wszystkich wybiegów, to z tych, które udało nam się zobaczyć - Gucci zajmuje 1. miejsce. Kupujemy całość!

Reklama

Gucci - kolekcja wiosna-lato 2016

Dyrektor artystyczny tego włoskiego domu mody w doskonały sposób uchwycił retrolook o zabarwieniu stylowego "geeka". Doskonałe połączenia kolorystyczne, piękne akcesoria, masywna biżuteria, ogromne okulary, zdobione torebki i buty. Fantastyczne tkaniny, po prostu wszystko nam się w tej kolekcji podoba. Istny majstersztyk.

W kolekcji znajdujemy również większość obowiązujących za rok trendów. Mamy tu przeźroczystości, futra, plisy i całą resztę. Kolekcja marki to powiew świeżości - naprawdę świetna robota.

Reklama

Więcej modnych hitów na jesień 2015:

Te kolory będą hitem jesieni 2015 14 najładniejszych torebek z jesiennych kolekcji Najmodniejsze kurtki i płaszcze na nowy sezon