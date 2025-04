Małgosia Bela wciąż zachwyca. Ta dojrzała modelka z polskim paszportem jest nadal synonimem piękna. Dlatego też ludzie odpowiedzialni na za najnowszą kampanię włoskiego domu mody Gucci właśnie ją zaangażowali do kampanii reklamowej na wiosnę i lato 2015. Małgosia Bela w kreacjach z nowej kolekcji marki wygląda bosko. Słowiańska, zimna uroda w połączeniu z bohemicznymi ciuchami tworzy doskonały duet. Mocne wzory, futra i skóry to coś co będzie hitem nadchodzących miesięcy.

Gucci kocha polską urodę

Jednak to nie pierwszy raz kiedy ten dom mody stawia na urodę znad Wisły. W poprzednich sezonach ubrania marki reklamowała Anja Rubik. A w sesji promującej kolekcję Cruise 2015 można podziwiać 2 młode polskie modelki. Julia Banaś i Aneta Pająk (na zdjęciu poniżej), świetnie poradziły sobie z wyjątkowymi projektami marki. Oby tak dalej!



