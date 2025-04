Za kilka tygodni święta! My już z niecierpliwością odliczamy dni, żeby wyciągnąć z szafy sweterki zdobione świątecznym motywem. Więc nie powinno was dziwić, że nasze propozycje na ten miesiąc nawiązują do zbliżającego się wielkimi krokami okresu świątecznego.

Grudniowe nowości z sieciówek

Od jakiegoś czasu chodzi za nami koszula w kratę - luźna, która będziemy mogły nosić do dżinsowych rurek i sztybletów. Wreszcie udało się nam znaleźć idealny model. Jesteśmy strasznymi zmarzluchami, dlatego zwykła puchówka nie jest dla nas wystarczającym zabezpieczeniem przez siarczystym mrozem. Dużo lepiej sprawdza się płaszcz wykonany ze sztucznego futra, a do tego wygląda bardziej stylowo.

Już zaczynamy myśleć o sylwestrowych stylizacjach. Chociaż zaczynamy przekornie, bo od... butów. Nowy Rok przywitamy w seksownych sandałkach na obcasie. Planujemy połączyć je z czarną, cekinową sukienką, złotą kopertówką i masywnymi kolczykami. Co wy na to?

Więcej modowych hitów:

