Grażyna Wolszczak, która ma 56 wciąż wygląda doskonale. Ubiera się odpowiednio do stylu i jest wzorem godnym do naśladowania. Rzadko zdarzają się jej wpadki i zazwyczaj stawia na kobiecy, niezobowiązujący look. Tym razem aktorka pojawiła się na premierze nowego filmu z Tomaszek Kotem "Żyć nie Umierać". Aktorka w luźnej sukience, wzorzystym płaszczu i butach z odkrytymi palcami wyglądała bardzo kobieco.

Stylowo po 50-tce - jak Grażyna Wolszczak

Artystka mimo, że wyglądała elegancko zachowała luźny styl. Sukienka w połączeniu z płaszczem o prostym kroju, cielistymi butami i dopasowaną torebkę to look, którym może zainspirować się nie jednak kobieta. My płaszcz podobny do tego, który miała na sobie znalazłyśmy na Zalando.pl, zaś buty pochodzą z letniej kolekcji Solo Femme (na pewno znajdziecie je aktualnie na wyprzedaży), podobnie jak torebkę Wittchen. Model, który wybrałyśmy jest z przeceny.

To jest hit - neonowe lakiery do paznokci

Aktorka całość podrasowała mocnym pedicure. Neonowe paznokcie u stóp wyeksponowane przez otwarte buty nadały jej zestawowi modowego smaczku. Kobieta w każdym wieku może zaszaleć.

