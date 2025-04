57-letnia Grażyna Torbicka to gwiazda, która zachwyca klasą i stylem. Właśnie klasa jest tutaj kluczem do sukcesu. Dziennikarka jest zawsze ubrana stosownie do okazji i wygląda elegancko. Oczywiście nie jest to, tylko zasługa ubrań. To kobieta, która ma w sobie spokój, obycie, inteligencję i doświadczenie - te wszystkie czynniki składają się na efekt. Widać to szczególnie patrząc na jej ostatnie zdjęcia. Czy ktoś inny jest w stanie prezentować się tak w spodniach dresowych? Naszym zdaniem jedyną osobą, która mogłaby sobie jeszcze na to pozwolić jest Aneta Kręglicka.

Jak ubrać się w stylu Grażyny Torbickiej?

Do stworzenia zestawu inspirowanego stylizacją Grażyny Torbickiej wykorzystałyśmy ubrania i dodatki, które udało się nam znaleźć w popularnych sieciówkach.

fot: ONS/kolaż polki.pl

Czarne spodnie dresowe ze ściągaczami i szary top na cienkich ramiączkach wypatrzyłyśmy w najnowszej kolekcji H&M. Klasyczna marynarka pochodzi z Zary, a zamszowa torebka z frędzlami to model, który możecie kupić na wyprzedażach w Mango. Do tego jeszcze sportowe buty za kostkę. Nasz wybór padł na klasyczny model Reebok Classic.

