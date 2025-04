Granatowa marynarka to klasyk, który utrzymuje się w modowych kanonach od wieków. Przeszła ona oczywiście metamorfozę, jednak wciąż jest niezbędnikiem. Pasuje niemal do wszystkiego i możemy nosić ją przez cały rok.

Granatowe marynarki sprawdzą się jesienią w stylizacjach do dżinsów, a latem do białej sukienki. Do szkoły, na egzamin, do pracy i na randkę. Jest to kolejny niezbędnik, który jest na jednej półce z małą czarną i czerwonymi szpilkami. Swoją drogą...mała czarna, czerwone szpilki i granatowa marynarka to świetne połączenie!

