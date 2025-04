Ciepłe dni inspirują nas do odświeżenia garderoby. A nas zainspirował look z pokazu włoskiego projektantka Ermanno Scervino. W Mediolanie na jego wybiegu można było zobaczyć świetne zestawy w stylu lat. 50. i 60. Pudełkowe płaszczyki, mocne wzory, stylowe broszki i charakterystyczne kroje. Nam w oko wpadł zestaw z niecodziennymi połączeniem kolorystycznym. Błękitny, róż i czerwień - efekt powalający.

Ubierz się w stylu Ermanno Scervino

Zestaw z ołówkową spódnicą i dopasowanym kolorystycznie płaszczem do koszuli wygląda świetnie. Sprawdzi się doskonale zarówno w pracy jak i na randce. Elegancki zestaw dla tych kobiet, które uwielbiają podążać za najnowszymi trendami. Tradycyjny, schludny komplet przełamany sandałkami na szpilce.

Płaszcz, który wybrałyśmy do tego zestawu znalazłyśmy w kolekcji Patrizii Aryton zaś koszulę w Reserved. Spódnica to nowość z F&F zaś szpilki są z Zary. Całość uzupełniłyśmy czerwonym paskiem z Even&Odd - ten znajdziecie na Zalando.pl. Zobaczcie wszystkie zdjęcia i ceny zaglądając do naszej galerii.

Więcej modowych hitów na teraz:



