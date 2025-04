W kreacji projektantki ostatnio prezentowała się Marion Cotillard – francuska aktorka, laureatka Oscara z 2008 r. A koronki, z których szyje swoje suknie, wykorzystano w kreacjach do najnowszego filmu o J.Bondzie. Specjalnie dla was odwiedziliśmy atelier projektantki, która zdradza kulisy przygotowań do najbliższego pokazu w Paryżu.

Zobaczcie, dlaczego w Chinach ktoś chce szyć ubrania z podrobionym logo Gosi Baczyńskiej.

