Przez jedne z nas kochane, przez drugie znienawidzone. Mowa oczywiście o golfach! Trzeba jednak przyznać, że bez znaczenia jaki mamy do nich stosunek zapewniają nam upragnione ciepło w czasie jesiennych dni.

Ciepły golf na jesień 2014

Golfy w sezonie jesienno-zimowym wracają do łask. W sklepach znajdziecie wiele modeli tych swetrów. Zaczynając od luźnych fasonów oversize do bardziej eleganckich wykonanych z kaszmiru. Kolorystyka utrzymana jest w spokojnej tonacji: czerni, beżu i szarości. Jednak fanki koloru też mogą liczyć na niebieskie, zielone, czy pomarańczowe perełki.

Modne sztyblety na jesień

Plisowane spódnice są na topie

20 klasycznych kardiganów na początek jesieni

1 z 20 Niebieski golf, Zara, cena, ok. 59,90 zł

2 z 20 Zielony golf, H&M, cena, ok. 299 zł

3 z 20 Szary golf, River Island, cena, ok. 160 zł

4 z 20 Różowy golf, New Look, cena, ok. 100 zł

5 z 20 Czarny golf, H&M, cena, ok. 39,90 zł

6 z 20 Szary golf, H&M, cena, ok. 279 zł

7 z 20 Miętowy golf, New Look, cena, ok. 100 zł

8 z 20 Czarwony golf, New Look, cena, ok. 120 zł

9 z 20 Beżowy golf, Zara, cena, ok. 199 zł

10 z 20 Szary golf, Zara, cena, ok. 199 zł

11 z 20 Szary golf, Zara, cena, ok. 299 zł

12 z 20 Szary golf, New Look, cena, ok. 75 zł

13 z 20 Pomarańczowy golf, Zara, cena, ok. 169 zł

14 z 20 Biały golf, Esprit, cena, ok. 309 zł

15 z 20 Szary golf, Esprit, cena, ok. 189 zł

16 z 20 Szary golf, Benetton, cena, ok. 119 zł

17 z 20 Biały golf, New Look, cena, ok. 115 zł

18 z 20 Szary golf, Lee, cena, ok. 389 zł

19 z 20 Błękitny golf, New Look, cena, ok. 115 zł