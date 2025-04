Gigi Hadid to nie tylko wzięta modelka i córka potentata finansowego, ale również najlepsza przyjaciółka Kendall Jenner. Obie, młodziutkie celebrytki pną się na szczyt modellingowej kariery w zawrotnym tempie. Ostatnio obie pojawiły się na imprezie magazynu Harper's Bazaar, jednak jedna z nich miała na sobie wyjątkową kreację.

Gigi Hadid w kreacji H&M x Balmain

Chodzi oczywiście o limitowaną kolekcję Balmain, która trafi do wybranych sklepów H&M już na początku listopada 2015.

Gigi Hadid miała na sobie piękną mini, którą od razu można rozpoznać jako projekt Balmain. Kreacja, która trafo do sprzedaży w sieciówce kosztować będzie...bagatela - 1999 złotych. To ogromne pieniądze jednak biorąc pod uwagę, że sukienka z metką Balmain a nie H&M x Balmain kosztuje ok. 19,999 złotych... Różnica jest :)

