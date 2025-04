Giambattista Valli to kolejny wielki kreator, który zaprezentował swoją kolekcję haute couture na jesień 2014 w Paryżu. Ten włoski designer znany jest z charakterystycznego podejścia do kobiecej sylwetki. Tym razem postawił na glamour w stylu Hollywood lat 40. Rozkloszowane sukienki, wspaniale zdobione doskonale oplatały sylwetki modelek nadając im soczystych kształtów. A do tego casualowe fryzury z przewiązaną chustką doskonale kontrastowały ze wspaniałymi i wyniosłymi projektami.

Gimabattista Valli haute couture jesień 2014

Gdyby w kolekcji nie było zawartych kilka futer i wspaniałych peleryn, mogłaby to być równie dobrze wiosenna moda. Ukochane przez niego kwiaty w połączeniu z cekinami i haftami prezentowały się wspaniale. Znawcy tematu po obejrzeniu najnowszych propozycji Giambattisty Valliego zauważyli, że projektant wychodzi ze swojego bezpiecznego kręgu i pcha swoje możliwości kreatorskie o krok dalej. I słusznie, w końcu ograniczenia i tworzenie bezpiecznych kolekcji to nie jego poziom.

