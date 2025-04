Po raz kolejny jako pierwsze prezentujemy wam modowe nowości. Tym razem mamy dla was najnowszą kampanię marki Gerry Weber na wiosnę i lato 2016. Zobaczcie zatem co przygotowała marka na ten sezon.

Gerry Weber - kampania wiosna-lato 2016

W kolekcji marki nazwanej CASUAL, kluczowe są sportowe modele zestawione w naturalny i swobodny sposób, tak by podkreślić prosty, ale modowy przekaz brandu na ten sezon. Totalny relaks, ale w stylowym klimacie. W końcu moda dąży do tego by była jak najbardziej komfortowa. Byśmy mogły czuć się w niej sobą pamiętając jednocześnie o tym by wyglądać dobrze.

fot. serwis prasowy Gerry Weber

Zaś Gerry Weber COLLECTION to przede wszystkim kobiecy wygląd i proste kroje oddające miejską lekkość. Kobiecość idzie tu w parze z elegancją w tym czystym i spokojnym otoczeniu Los Angeles, choć gwar miasta jest nieustannie obecny.

Autorem sesji, która odbyła się w Los Angeles jest fotograf o międzynarodowej sławie, Paul Empson. Wykonał on zdjęcia duńskiej top modelce Marii Gregersen - efekt możecie zobaczyć poniżej.

