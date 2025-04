Odwieczny dylemat każdego z nas – jak to zrobić, aby szafa była wciąż pełna nowych ciuszków i nie wydać na to majątku? Sezon wyprzedaży zakończony, a następny dopiero za kilka miesięcy. Nie każdy ma dostęp do outletów, a nawet jeśli, to okazuje się później, że już pół miasta chodzi w tym samym. A przecież chcielibyśmy jednocześnie wyglądać inaczej, oryginalniej. Pozostaje buszowanie w sieci, ale okazji wciąż nie ma zbyt wiele.

Na szczęście pojawiają się już w Polsce zamknięte kluby zakupowe! Co to takiego zapytasz? Może więc krótki rys historyczny? Otóż wiele lat temu znane marki światowej mody (niekoniecznie dostępne dla przeciętnych śmiertelników) wpadły na pomysł robienia zamkniętych kiermaszów modowych. Były tam wystawiane produkty z kolekcji pokazowych, próbnych, końcówki serii, produkty ekspozycyjne w rewelacyjnie niskich cenach. Najczęściej imprezy takie były organizowane głównie dla dziennikarzy, znajomych domów modowych i wszelkiego rodzaju „zaprzyjaźnionych” osób. Nadal pozostawały zamknięte dla przeciętnych śmiertelników. No, chyba, że było się ciocią znanej dziennikarki.

Wraz z rozwojem Internetu zmieniły się nasze zakupowe przyzwyczajenia, dlatego przełom nastąpił ok. 10 lat temu, kiedy to we Francji powstał pierwszy zamknięty klub modowy online. Zasada była prosta – możliwość zakupu produktów znanych marek przez wszystkie osoby, które są członkami klubu, a to z rabatami sięgającymi nawet 70%! Aby wstąpić do klubu należało mieć zaproszenie od znajomego (lub rzucić odpowiednie hasło na forach modowych). Oczywiście nie oznaczało to, że można było kupić dowolną rzecz w dowolnym czasie ponieważ charakterystyką tego typu sprzedaży są krótkie, limitowane w czasie oraz ilości kampanie sprzedażowe.

W ten sposób rozpoczął się rozwój zamkniętych klubów zakupowych w Europie Zachodniej i są one dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się społeczności e-commerce. Jest to wynikiem oferowanego przez kluby asortymentu, który w jest zawsze wysokiej jakości i zgodny z oczekiwaniami klientów. Zachętą dla milionów kupujących są również bardzo przystępne ceny oferowanych produktów (najlepsze marki w cenach do 70% niższych). No tak, tylko co z nami? Otóż dobrą wiadomością jest fakt, iż w Polsce pojawił się zamknięty klub zakupowy Stilago oferujący głównie produkty pochodzące z Włoch.

Stilago to nie tylko klub zakupowy. Stilago to styl życia. To powiew włoskiego stylu, tak bardzo cenionego przez kobiety i mężczyzn na całym świecie. To miejsce, które buduje trwałe relacje ze swoimi użytkownikami. Portal Stilago zaprasza do współpracy jedynie producentów marek, które gwarantują 100% autentyczności oferowanych towarów oraz zapewniają sprawnie działającą logistykę.

Co Stilago oferuje swoim członkom?

1. Poczucie wyjątkowości oraz możliwość nabycia towarów włoskich i nie tylko w cenach na każdą kieszeń – wyjątkowość i ekskluzywność. Bez ryzyka, że całe miasto będzie ubrane tak, jak Ty!

2. Każdy, kto dołączy do klubu (zarejestruje się na stronie) może uczestniczyć online w największych wyprzedażach i kupować produkty najlepszych włoskich marek nawet do 70% taniej.

3. Regularną informację o nowych kampaniach sprzedażowych. Oferty specjalne, dostępne wyłącznie dla członków klubu, komunikowane są codziennie przez e-mail.

4. Staranny dobór marek i produktów każdego dnia. Każda z zagranicznych marek oraz jej produkty dostępne są w ograniczonej ilości i tylko przez trzy do pięciu dni. W ten sposób klub zwiększa ekskluzywność oferowanego asortymentu oraz pozwala członkom klubu na tworzenie swojego, niepowtarzalnego stylu.

5. Stilago proponuje swoim członkom nie tylko produkty uznanych marek, ale również nowości na rynku. W ten sposób klubowicze będą mieli niepowtarzalną szansę na bieżąco zapoznawać się z najnowszymi włoskimi markami debiutującymi na wybiegach oraz wzbogacać o nie swoje szafy.

6. A do tego Stilago posiada także część nazwaną „Brand Shop”, w której znajdują się najnowsze kolekcje wiosna-lato wspaniale uzupełniające limitowaną ofertę klubu zakupowego.