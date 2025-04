GAP to amerykańska marka odzieżowa, która od lat ogrywa casualowy styl. Codzienne looki na bazie denimu to ich znak rozpoznawczy, ale jak ogrywają trendy na lato 2014? Projektanci i styliści marki stworzyli właśnie lookbook na lato 2014. I jak się można było spodziewać dżins wiąż góruje. Oprócz tego w sklepach marki znajdziecie przegląd damskich koszul, szortów, spodni, a także dodatków, które przydadzą się do letnich stylizacji.

GAP na lato 2014

Marka stawia na stonowaną kolorystykę, która oscyluje wokół beżu, bieli i niebieskości. Proste kroje, bez zbędnych udziwnień to marzenie dla tych, które cenią sobie funkcjonalność i klasykę. Tak właśnie określić całość. Wśród podstawowych elementów kolekcji GAP stworzył również kilka bardziej kobiecych sylwetek. Zwiewne sukienki, czy dłuższe sweterki do niektóre z nich. Resztę znajdziecie zaglądając do naszej galerii.

