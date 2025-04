Futro w każdej postaci jest jak najbardziej na czasie. W tym miejscu skupiamy się na kurtkach i płaszczach z futrzanymi kołnierzami, które każdej stylizacji nadadzą szczypty ekstrawagancji i dekadencji. Trend zaczerpnięty z dawnych czasów kiedyś zarezerwowany dla królów i dostojników - teraz może nosić je każdy. Na tym polega właśnie ewolucja mody.

Futrzane kołnierze były nieodzownym elementem okryć wierzchnich w okresie międzywojennym. Na pewno wiele z was ma w swojej domowej kolekcji zdjęcia babć i dziadków w stylowych płaszczach. Teraz i my możemy się nimi zainspirować.

|Od lewej: Dries Van Noten, Adeam, Altuzarra - fot. FREE|

W naszej galerii znajdziecie krótkie i długie płaszcze a także kurtki i peleryny. Wszystkie z futrzanymi wstawkami. Nasze propozycje pochodząc z: New Look, H&M, Topshop, New Look, F&F, Top Secret, Zary i Mango.

17 par kozaków na płaskiej podeszwie 13 ciepłych czapek na mroźne dni Coś na chłodne dni - zobacz, jak je nosić

1 z 14 Płaszcz z futrzanym kołnierzem Zara, cena ok. 459 zł

2 z 14 Płaszcz z futrzanym kołnierzem Mango, cena ok. 3699 zł

3 z 14 Kurtka z futrzanym kołnierzem H&M, cena ok. 299 zł

4 z 14 Płaszcz z futrzanym kołnierzem New Look, cena ok. 279 zł

5 z 14 Kurtka z futrzanym kołnierzem New Look, cena ok. 249 zł

6 z 14 Płaszcz z futrzanym kołnierzem Mango, cena ok. 599 zł

7 z 14 Kurtka z futrzanym kołnierzem Mango, cena ok. 469 zł

8 z 14 Peleryna z futrzanym kołnierzem Mango, cena ok. 450 zł

9 z 14 Płaszcz z futrzanym kołnierzem New Look, cena ok. 279 zł

10 z 14 Płaszcz z futrzanym kołnierzem Top Secret, cena ok. 399 zł

11 z 14 Kurtka z futrzanym kołnierzem F&F, cena ok. 199 zł

12 z 14 Kurtka z futrzanym kołnierzem Topshop, cena ok. 450 zł

13 z 14 Płaszcz z futrzanym kołnierzem Top Secret, cena ok. 399 zł