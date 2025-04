Futro - z czym je nosić?

Futro to ostatnimi czasy nieodłączny element zimowej stylizacji każdej fashionistki. Odpowiednio dobrane z innymi częściami garderoby może nie tylko dodać nam szyku i elegancji, ale nabrać rockowego, lekko ekstrawaganckiego charakteru.



Reklama

Fot. Fotolia



Futro oversize

Fendi, Jean Paul Gaultier czy Meadham Kirchhoff – futro pojawia się na największych światowych wybiegach, lansując nowoczesne wydania tego dość tradycyjnego okrycia. Dobierając swoją stylizację pamiętaj, że bardzo łatwo można przesadzić. Do obszernej góry wybierz dopasowany dół, jak ołówkowa spódnica, która dodatkowo podkreśli twoje kobiece atuty. Dla wydłużenia sylwetki załóż botki na obcasie, a jako uzupełnienie looku akcesoria utrzymane w stonowanej kolorystyce.

Futro New Look: 249,00 PLN Rękawiczki Andrzej Jedynak: 170,00 PLN Szal Solar: 139,00 PLN Golf ZAQUAD: 450,00 PLN Spódnica Solar: 299,00 PLN Buty HEGO’S/HEGOS.eu: 1179,00 PLN Torebka Gino Rossi: 429,90 PLN

Futro farbowane

Nutę ekstrawagancji na co dzień z pewnością doda ci, najmodniejsze w tym sezonie, farbowane futro. Kolory ożywią każdą stylizację, wyróżniając cię spośród szarego tłumu. Jeśli zdecydujesz się na taką wersję zimowego okrycia, reszta outfitu powinna być utrzymana w klasycznym tonie. Otulający biały golf, czarna spódnica i ciemne dodatki to klucz do udanego looku w stylu casual!

Futro Andrzej Jedynak: 5200,00 PLN Rękawiczki Solar: 189,00 PLN Torebka NEW YORKER: 39,95 PLN Buty Gino Rossi: 599,90 PLN Komin Solar: 169,00 PLN Golf New Look: 109,90 PLN Spódnica Patrizia Aryton: 349,00 PLN

Futrzany płaszcz

Futrzany płaszczyk o krótszym włosiu to opcja dla mniej odważnych. Mimo wszystko, dzięki kolorowi, z pewnością zwrócisz na siebie uwagę! Pod spód załóż przyjemną dla ciała sukienkę, która nie tylko subtelnie wyeksponuje twoje wdzięki, ale sprawi, że będziesz czuła się komfortowo przez cały dzień. Czarne botki na słupku to nie tylko trik wysmuklający, ale również doskonały sposób na połączenie wygody i komfortu z kobiecymi rozwiązaniami.

Futro NEW YORKER: 249,00 PLN Torebka Kari: 119,00 PLN Rajstopy Calzedonia: 59,90 PLNSzal TOPSHOP: 99,90 PLN Sukienka The House of Fluff: 450,00 PLN Buty CARINII: 329,00 PLN

Reklama

W oparciu o materiał prasowy Aliganza