Trendy w strzyżeniu i stylizacji męskich włosów nie zmieniają się tak szybko i drastycznie, jak w przypadku damskich. To dobra wiadomość, bo zanim mężczyzna przywyknie do nowego wizerunku, nie okaże się, że jest zupełnie w tyle.

Jednak strzyżenie „na rekruta” czy tzw. irokez – kiedyś bardzo awangardowy i modny – teraz raczej nie sprawią, że wszyscy padną z zachwytu. Mocno nażelowane włosy (wyglądające jak tłuste! Brrrr!) już dawno odeszły do lamusa i lepiej je sobie darować lub kupić profesjonalny kosmetyk bez efektu brylantyny.

Teraz najmodniejsze włosy to takie, które wyglądają jak najbardziej naturalnie. Jak więc się strzyc i czesać? Pewne jest to, że do łask wracają nieco dłuższe męskie włosy, przedziałek z boku, wygolone wysoko baki i skronie. Nadal będzie modny styl retro i rockowy klimat. Co wy na to?

