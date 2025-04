Miley Cyrus zaczynała jako aktorka w serialu Hanna Montana. Nosiła wtedy długie, falowane brązowe włosy i ubierała się jak przeciętna nastolatka. Po jakimś czasie zdecydowała się na przyciemnienie włosów - naszym zdaniem nie był to trafiony pomysł. Później wróciła do swojego naturalnego koloru, w między czasie zdążyła też objawić się jako złota blondynka. Kolejnym krokiem było obcięcie włosów do ramion - dobra decyzja choć odrobinę postarzyło młodą aktorkę.

Przełom nastąpił gdy Miley ścięła włosy na zupełnie króciutko i pofarbowała je na platynowy blond. Ta metamorfoza podoba nam się najbardziej! Piosenkarka zaczęła też odważniej się malować - nie stroniła przede wszystkim od mocnych kolorów szminek. Cały jej look jest zawsze bardzo konsekwentny - w rezultacie dziewczyna stała się już ikoną stylu.

Zobaczcie jak zmieniała się Miley Cyrus: