Największym zwycięzcą Oscarów 2016 jest oczywiście Leonardo DiCaprio, który wreszcie doczekał się statuetki za rolę w "Zjawie". Oczywiście serdecznie mu gratulujemy i mamy nadzieję, że to nie będzie jedyna statuetka w jego kolekcji. Jednak nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy nie patrzyły również na fryzury i makijaże zgromadzonych. Spośród wszystkich obecnych na gali gwiazd wybrałyśmy 7 (naszym zdaniem) najlepiej wyglądających. Jesteście ciekawe?

Najlepsze makijaże i fryzury gwiazd

Nam najbardziej podobała się Jennifer Lawrence, która zachwyciła klasycznym makijażem smoky-eyes i prostą fryzurą - blond to zdecydowanie jej kolor. My nie możemy oderwać od niej wzroku. Prostota i klasyka, to zawsze się udaje!

