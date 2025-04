Gwiazdy, jak co roku milion razy zmieniają fryzury. Tym razem wybrałam dla was największe, fryzurowe zmiany, na jakie pozwoliły sobie gwiazdy w 2013 roku. W moim rankingu znalazło się kilka z nich, a wszystkie drastycznie skróciły włosy. Czyżby nowa tendencja...?

Reklama

Beyonce Knowles

Styl Beyonce śledzi cały świat, a jej bujne loki i długie włosy miały nawet swoje fanpage w portalach społecznościowych. Do momentu, gdy Beyonce na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie z krótkimi włosami. Dzień później miała już modnego boba, a kilka tygodni później czuprynę z zaplecionymi warkoczykami. Szok i niedowierzanie, że gwiazda w rzeczywistości ma krótkie włosy i nosi peruki, szybko stracił na intensywności. A my przeszliśmy nad tym do porządku dziennego. Queen B. jest piękna w każdej wersji.

Pamela Anderson

Pamela Anderson to gwiazda, która bez złotych fal, jeszcze kilka lat temu nie miałaby szans w Hollywood. Teraz seksbomba ma już swój status i może sobie pozwolić na wszystko. Niedawno w programie Elle Degeneres gwiazda zaprezentowała nową fryzurę. Szok!

Honorata "Honey" Skarbek

Polska gwiazdka, systematycznie od kilkunastu miesięcy skracała włosy. Z długich fal pozostała jedynie krótka fryzurka. Honey wygląda świetnie, ale jaki był powód jej wielkiej metamorfozy?

Jessie J

Jessie J uwielbia szokować i zaskakiwać. Na początku 2013 roku nosiła się z modną, geometryczną fryzurką. Następnie obcięła się na krótkiego jeżyka, by pod koniec roku 2013 przefarbować swoje odrobinę odrośnięte włosy z powrotem na brąz.

Jeśli i wy często zmieniacie fryzury, farbujecie włosy i stosujecie inne zabiegi, pamiętajcie o odpowiedniej pielęgnacji. Dla włosów zmęczonych stylizacją i ciągłymi zmianami polecam linię Wella Pro Series Repair.

Reklama

Produkty z linii Wella Pro Series Repair pomagają naprawić oznaki zniszczenia włosów. Chronią przed przyszłymi uszkodzeniami oraz zmniejszają łamliwość włosów. Linia Wella Pro Series Repair wygładza włosy, ułatwia ich rozczesywanie oraz układanie.