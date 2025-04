Koczki są ciągle najbardziej popularną fryzurą na salonach. Kochają je gwiazdy hollywood i modelki. W eleganckim stylowym koku można pójść zarówno do biura, jak i do ołtarza. Możesz wybierać różne jego wersje bardziej lub mniej zdobne. Są one często proste w wykonaniu.

Pamiętaj aby włosy przed upięciem umyć szamponem i odżywką, dodającymi im objętości. Na umyte włosy powinnaś nałożyć i rozprowadzić grzebieniem piankę usztywniającą, a następnie zacząć modelować włosy na prosto okrągłą szczotką, pozostawiając odbicie od nasady. Następnie spryskaj je suchym szamponem na czubku głowy i uformuj koczek. Kilka luźnych kosmyków zostaw przy twarzy aby całość wyglądała dość lekko.

