Wczoraj wieczorem w Warszawie odbyła się wielka impreza magazynu Flesz - Flesz Fashion Night. Noc podczas, której polscy projektanci zaprezentowali się wraz ze swoimi muzami zaliczana jest do najważniejszych modowych eventów w kraju. Jednak skupiłyśmy się w tym miejscu na gwiazdach, a tych podczas imprezy nie brakowało. Rozłożyłyśmy na części pierwsze ich looki. Zobaczcie zatem co noszą gwiazdy!

Flesz Fashion Night 2015

fot. ONS.pl/Lamania.eu

Joanna Przetakiewicz postawiła jak zwykle na coś własnej marki. Tym razem jest to peleryna - model Zaha, który pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji. Peleryna dostępna jest w sprzedaży internetowej na zamówienie. Czerń i złoto to czysta elegancja. A sama bizneswomen wyglądała w nim zjawiskowo.

Podczas imprezy nie zabrakło również Sabriny Pilewicz. Sama projektanta pojawiła się na czerwonym dywanie, ale nam chodzi oczywiście o jej projekty. Ona sama miała ze sobą torebkę model OSSI, zaś Dorota Czaja i Omenaa Mensah wybrały kultowy już model 'diamentowy'.

fot. ONS.pl

Podczas Flesz Fashion Night nie mogło zabraknąć również kolekcji Balmain x H&M. Magda Steczkowska postawiła na total look. Spodnie, bluzkę z półgolfem i pasek. Wyglądała ok, ale póki co mamy przesyt tą kolekcją.

|Bluzka, cena ok. 299 zł, spodnie, ok. 399 zł, szeroki pasek, ok. 399 zł - fot. ONS.pl|

Paulina Drażba swój look uzupełniła zabawną torebką inspirowaną projektami Anji Hindmarch. Jak zwykle bywa w takich przypadkach sieciówki stawiają na sprawdzony design. Dziennikarka swoją torebkę kupiła w Aldo za ok. 300 złotych.

fot. ONS.pl

A na koniec zestawienie. Doda Rabczewska na evencie pojawiła się w boskim płaszczu w szmaragdowym odcieniu, który przepasała szerokim paskiem Balmain x H&M (chyba już go u kogoś widziałyśmy...). Zaś Klaudia Halejcio postawiła na wiszące, ażurowe kolczyki Lilou a Kasia Sowińska na torebkę australijskiej marki. Torebka w kształcie książki a dokładnie słownika to fajny, ekstrawagancki dodatek. Nie tylko do looku na czerwony dywan.

|Kolczyki Lilou, cena ok. 390 zł, pasek Balmain x H&M, ok. 399 zł, torebka AbFaboulous, ok. 300 zł|

