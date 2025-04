Finał Bitwy o Dom za nami! Łukaszowi Durajskiemu gratulujemy zwycięstwa, a prowadzącej i jurorce udanych stylizacji...? Dowiedzmy się. Małgorzata Rozenek podczas nagrania ostatniego odcinka show miała na sobie prostą sukienkę, która była ozdobiona zbędnymi ozdobnikami. Prosty krój i długi rękaw to klasyka, po co bezsensownie urozmaicać? Gwiazda swój look uzupełniła sandałkami na szpilce, które miały mieniące się, hologramowe paseczki i podeszwę. Najbardziej trafiony element całości. Jak na Perfekcyjną Panią Domu ta stylizacja była bardzo słaba.

Kinga Rusin na finale pojawiła się w czarno-białym looku. Spodnie z wysokim stanem i bardzo ozdobna bluzka wyglądały świetnie. Jednak brakowało nam szpilek na wyższym obcasie. Pani Rusin nie grzeszy wzrostem i buty do tej stylizacji na niewysokim obcasie sprawiły, że wyglądała topornie. Niemniej prezentowała się dużo lepiej niż Małgorzata Rozenek. Trzeba przyznać, że obie gwiazdy są zazwyczaj świetnie ubrane dlatego poprzeczka wisi wysoko. Tym razem jednak obie do niej nie dosięgnęły.

