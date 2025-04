Finał 4. edycji Top Model: Zostań modelką za nami! A przed Osi Ugonoh wielka kariera? Zwyciężczyni programu dała z siebie wszystko, teraz tylko czas pokaże czy wykorzysta szansę i pokaże światu na co ją stać. Jednak biorąc pod uwagę pozostałe zwyciężczynie - poprzednich edycji nie liczyłybyśmy na oszałamiający sukces. Niemniej trzymamy kciuki!

Gwiazdy podczas finału 4. edycji Top Model: Zostań Modelką

Joanna Krupa w ostatnim odcinku pojawiła się w niebieskiej kreacji z masywną baskinką i w diamentowych szpilkach. Piękna blondynka prezentowała się bardzo efektownie. Kasia Sokołowska i Kinga Rusin postawiły na metalik. Złoto i srebro w ich wykonaniu wypadło całkiem OK. Gwiazdą wieczoru, obok Osi Ugonoh była polska top modelka Kasia Struss. Polka w czarnej kreacji z modnymi wycięciami wyglądała świetnie. A, która z nich według was wyglądała najlepiej? My stawiamy na Dżoanę!

