Twoje ramiona są smukłe, biodra niezbyt szerokie, nogi zgrabne, a głównym problemem figury jest brak talii i skłonności do oponki? Twój typ sylwetki to jabłko! Nie oznacza to wcale, że jesteś niezgrabna. Spójrz na Reese Whinterspoon czy Drew Barrymore - one mają figury typu jabłko, a przecież wyglądają świetnie. Wystarczy odpowiednio się ubierać!

Trendy wiosna-lato 2014 dla figury typu jabłko

Jakie trendy w tym sezonie będą dobre dla ciebie? Jest ich sporo. Przede wszystkim korzystaj z mody na oversize! Marynarki niby za duże, czy bluzki i tuniki w oversizie są dla ciebie idealne! Kolejny trend dobry dla figury typu jabłko to modne, pudełkowe płaszczyki w stylu retro. A reszta? stawiaj raczej na klasykę i trendowe dodatki.

Do jakich zasad stosować się mając figurę typu jabłko?

Przede wszystkim musisz skupić się na optycznym wysmukleniu talii i odciąganiu uwagi od brzucha. Podkreślaj za to zgrabne, smukłe nogi i zmysłowy dekolt!

Nie bój się obcisłych spodni i spódnic mini - eksponuj swoje atuty!

Zobacz nasz przegląd ubrań dla figury typu jabłko na ten sezon: