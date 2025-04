Już w marcu do sklepów F&F trafią pierwsze najnowsza kolekcja, która przeniesie nas w klimat wymarzonych urlopu. A wszystko, ponieważ kluczowe sylwetki F&F w nowym sezonie inspirowane są wakacyjną wyprawą. W najnowszych propozycjach marki dostrzegamy kilka ważnych nurtów. Tu funkcjonalność wnika w elegancję lat 70. A romantyzm letniego boho miesza się ze stylem safari.

Stylowa globtroterka od F&F

W kolekcji wiosna-lato 2015 znajdujemy kamizelki o wydłużonej linii i rozszerzane spodnie zestawiane są z topami typu bandeau. Dużo swobody zapewniają też sukienki maxi i spódnice ze zwiewnych tkanin o jedwabistym wykończeniu. Czyli wszystko, to co musi znaleźć się w naszej sezonowej garderobie. My już mamy swoje typy, a wy?

