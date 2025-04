F&F dołączył do grona marek, które przygotowały specjalny lookbook na sylwestra i karnawał 2015. Brytyjska sieciówka stawia na klasyczne look imprezowe. Mamy złota sukienkę, ozdobne szorty i cekinowe spodnie. Jednak to nie wszystko! F&F w tym roku proponuje również bardziej modowe stylizacje. Biały kombinezon, wzorzysta sukienka, czy kwiatowy print na stylowym komplecie jest świetnym rozwiązaniem.

F&F na sylwestra i karnawał

Marka przedstawia kilka sylwetek, spośród których na pewno wybierzecie coś dla siebie. Mała czarna w połączeniu z futerkiem, czarny total look z lakierowanymi szpilkami, czy florystyczny komplet dla odważnych. Ponadto sieciówka stawia na niskie ceny, a do tego przedsezonowe promocje. Jesteśmy przekonane, że uda wam się coś znaleźć w bardzo okazyjnej cenie. Powodzenia!

