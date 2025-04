28. kwietnia miałyśmy okazję zobaczyć najnowszą kolekcję F&F podczas prezentacji w Londynie. Marka po raz kolejny stanęła na wysokości zadania i stworzyła fantastyczną linię na jesień i zimę 2016/2017. Jeśli jeszcze nie przekonałyście się do tej marki na słowo możecie nam uwierzyć, że nie odbiega ani jakością ani designem od waszych ulubionych sieciówek.

F&F jesień-zima 2016/2017

W pięknej dzielnicy Belgravia w Londynie marka stworzyła piękną przestrzeń, na której zaprezentowała najnowsze trendy. Od dziecięcych, przez kobiece i męskie aż na sportowej i domowej linii kończąc.

W kolekcji F&F na nadchodzący sezon jesień-zima 2016/2017 projektanci marki na nowo interpretują brytyjską klasykę i dziedzictwo monarchii. Kluczowe wzory na przyszłe, chłodne miesiące to projekty, które utrzymują się w najnowszych trendach. Płaszcze zdominowała wyrafinowana elegancja w połączeniu z nowoczesnym wykończeniem - futro, skóra. Zaś kwieciste motywy i koronki pojawiają sieę na sukienkach i bluzkach jako nawiązaniu do stylu romantycznego

Wzory i dodatki

Jednak to nie wszytko. W kolekcji znajdziecie również typowo brytyjskie printy jak krata czy jodełka. W sklepach marki znajdziecie piękne koszule z barokowymi wykończeniami, sukienki niemal na każdą okazję a także dodatki. Buty i torebki są szałowe. Nie wspominając o nakryciach głowy i biżuterii. Wśród butów wyróżniają się kozaki zdobione złotym suwakiem oraz botki na wysokim, barwnym słupku. Kolekcji dopełniają ciepłe szale i etole, które w połączeniu z torebkami z zamszowymi wstawkami nadają szyku.

Jednak według nas, jak i drużyny projektowej F&F największym hitem sezonu będą bomberki z mocnym printem. Tym razem wzory kurtek nabrały szykownego charakteru i zostały wykonane z satyny w kolorze czarnym i bladoróżowym. Urozmaicone pikowaniem, pokryte orientalnymi motywami oraz haftowanymi kwiatami.

Nie możemy również zapomnieć o kolekcji do domu. Bielizna F&F jak zwykle zachwyca najnowszymi trendami. Ekstrawaganckie modele wykonane w całości z koronki przywołują ducha brytyjskiej dekadencji. W sklepach znajdziecie również więcej erotycznych smaczków.

W kolekcji znalazła się również piękna bawełniana piżama, do kompletu z doskonałym szlafrokiem (zdjęcie poniżej). Taki domowy total look to coś dla prawdziwej fashionistki.

Na prezentacji oprócz naszej redaktorki można było spotkać znane blogerki zaprzyjaźnione z Polki.pl. Chodzi oczywiście o Charlize Mystery i Shiny Syl.

