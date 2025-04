Pokaz F&F to co roku wielka atrakcja. Marka chociaż niepozorna zawsze staje na wysokości zadania a jej prezentacje to prawdziwa uczta dla miłośników mody. Tym razem marka pokazała swoją wybiegową kolekcję w Warszawie na Mysiej3. Ogromne ekrany wyświetlały londyński pokaz w momencie gdy w stolicy synchronicznie pojawiali się na wybiegu modele i modelki w nowych projektach marki. Wszystko wyglądało fantastycznie, a co jeśli chodzi o kolekcję? Czytajcie dalej!

F&F - zapowiedź jesiennej kolekcji

W nowej kolekcji F&F na jesień i zimę 2015/2016 wyrazisty charakter lat 60. zyskuje wyjątkową oprawę. Kluczowe wzory to przede wszystkim spódnico-spodnie, a do tego kurtka i trencz wykonane z prawdziwego zamszu. W kolekcji pojawia się również kożuch i wciąż modny patchwork. Wyraźna jest tendencja miks kontrastujących tekstur – szyfonowe sukienki zestawiane są z lekkimi, dzianinowymi golfami.

Utrzymane w estetyce późnych lat 60. kurtki maxi i płaszcze F&F pomagają budować wyraziste looki. Kamelowy kożuch w hitowym stylu boho powiększa sylwetkę nadając jej pożądanego, pudełkowego kształtu, który od kilku sezonów jest hitem.Objętości dodaje także futro, istotny element szafy na sezon jesień-zima 2015/2016. W najnowszej kolekcji tej brytyjskiej marki znajdą coś dla siebie miłośniczki stylu retro, ale nie tylko.

