W Kanadzie trwa właśnie 39. Toronto International Film Festival, gdzie na czerwonych dywanach można spotkać całą śmietankę hollywoodzkich gwiazd. W ostatnim czasie swoje najnowsze filmy promowała m.in. Naomi Watts, Melissa McCarthy i Amanda Seyfried.

Gwiazdy podczas festiwalu filmowego w Toronto

Naomi Watts promuje swoją nową produkcję "While we're still Young", a promuje ją w jak najlepszym stylu. Podczas premiery można ją było podziwiać we fioletowej kreacji projektu Antonio Berardiego. Amanda Seyfried podczas tej samej imprezy miała na sobie letni look z metką Valentino (Resort 2015).

Aktorka ukraińskiego pochodzenia - Vera Farmiga znana jest przede wszystkim z serialu "Bates Motel", jednak w Toronto promuje film "The Judge". Gwiazda na czerwonym dywanie pokazała się w zwiewnej sukni Michaela Korsa. Na tej samej premierze pojawiła się Kristen Bell (głos słynnej "Plotkary"). Piękna aktorka pozowała przed fotoreporterami w komplecie od Etro.

