Oto najpopularniejsze fasony majtek, które bez trudu znajdziesz w każdym sklepie z bielizną:

Figi

JAKIE: najbardziej klasyczny fason majtek – ani nie skąpe, ani nie zbudowane, góra jest lekko podwyższona, a dół umiarkowanie wykrojony

DLA KOGO: Lekko wydłużają optycznie nogi. Dobrze wyglądają przy większości typów sylwetek. W sklepach znajdziesz nawet figi bawełniane XXL czy figi damskie brazyliany.

DO CZEGO: Gwarantują wygodę, bo nie przesuwają się pod ubraniami. Można je nosić pod wszystkie luźniejsze stroje.

Tanga

JAKIE: to odmiana fig, w których boki są znacznie węższe, czasem nawet ograniczone do cienkiego paska.

DLA KOGO: są bardzo wycięte po bokach, więc najlepiej ze wszystkich fasonów wydłużają nogi. Wymagają szczuplejszych bioder, bo boczny cienki pasek może wrzynać się w ciało.

DO CZEGO: uniwersalne i wygodne jak figi. Odpowiednie pod większość niezbyt dopasowanych strojów.

Szorty

JAKIE: przypominają króciutkie spodenki, charakteryzują się pełną pupą, szerokimi bokami i króciutkimi nogawkami.

DLA KOGO: dobrze wyglądać w nich będą panie o szerokich biodrach, przykryją również obwisłe pośladki.

DO CZEGO: Idealne do dopasowanych spodni, bowiem dolna linia majtek nie przecina z tyłu pośladka i dzięki temu nie odznacza się pod materiałem.

Z wysoką talią

JAKIE: górna część majtek sięga aż do linii pępka, dół natomiast jest klasyczny - jak u fig.

DLA KOGO: doskonale modelują talię sprawiając, że wygląda na szczuplejszą, skutecznie zmniejsza "boczki", a także koryguje wystający brzuszek.

DO CZEGO: niezastąpione do wąskich sukienek dopasowanych w talii i ołówkowych spódnic.

Stringi

JAKIE: ich cechami charakterystycznymi są: niski stan, wąskie boki i odkryta część pośladkowa.

DLA KOGO: wymagają jędrnej, kształtnej pupy i wąskich bioder, bowiem cienkie boki mogą wrzynać się nieestetycznie w ciało.

DO CZEGO: sprawdzają się pod eleganckimi spodniami z cienkiej tkaniny, bo są pod nimi niewidoczne. Nie odznaczą się też pod wieczorową sukienką z lekko przylegającej do ciała satyny. A może spodobają ci się stringi haftowane?

Stringi brazylijskie

JAKIE: To odmiana klasycznych stringów różniąca się od nich tym, że ich góra jest znacznie szersza, w kształcie pasa.

DLA KOGO: dobre dla pań, które mają jędrną, choć bardzo pełną pupę (jak Brazylijki) i chcą optycznie ją zmniejszyć.

DO CZEGO: Nosi się je, podobnie jak zwykłe stringi, do strojów blisko ciała, jeśli chcemy, by bielizna była niewidoczna. Łączą w sobie komfort fig i zmysłowość stringów.

