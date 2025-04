Interesujesz się modą? Twoją pasją jest film? Warsaw Fashion Film Festival łączy te dwie dziedziny sztuki. Warsaw Fashion Film Festival startuje po raz trzeci! Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 4 – 9 marca w Multikinie Złote Tarasy oraz w koncepcie Mysia 3.

Gościem specjalnym trzeciej edycji festiwalu będzie Diane Pernet – międzynarodowy krytyk i znawczyni mody. Diane pracowała jako redaktor mody dla magazynu Joyce oraz dla portali Elle.com i Vogue.fr. Jest twórcą bloga A Shaded Viev of Fashion (ASVOF) oraz pomysłodawcą i organizatorem festiwalu A Shaded View on Fashion Film (ASVOFF).

W tegorocznym repertuarze Warsaw Fashion Film Festival znalazły się następujące filmy: Mademoiselle C, która rozpocznie festiwal, About Face: Supermodels Then and Now, Bill Cunningham New York, Gril Model oraz Dressed.

W przestrzeni ekspozycyjnej Mysia 3 odbędzie się również pokaz filmów niekomercyjnych, tj.: Models: The Film, Carnet de Route oraz Fashion Week International. Wstęp na projekcje na ulicy Mysiej jest bezpłatny.

Głównym sponsorem wydarzenia jest marka River Island, a pomysłodawcą i organizatorem Pomada Fashion Office.

Bilety i karnety do kupienia w kasach Multikina Złote Tarasy oraz na stronie www.multikino.pl

Więcej o filmach na Fashion Film Festival:

Mademoiselle C.

Reż. Fabien Constant, Francja, 90 min, 2013

Tytułową bohaterką dokutemu jest Carine Roitfeld – była szefowa francuskiego Vogue’a, która po 10 latach pracy dla słynnego magazynu rezygnuje ze stanowiska, by zająć się tworzeniem autorskiego projektu „CR Fashion Book”. Wyjątkowy film przedstawiający nie tylko świat zawodowych zmagań Roitfield, ale także pokazujący jej życie prywatne w którym bohaterka przygotowuje się do kolejnej życiowej roli.

W dokumencie zobaczymy współpracowników Mademoiselle C., projektantów i osoby związane ze współczesnym światem mody: Donatellę Versace, Toma Ford, Karla Lagerfelda czy Mario Testino, a także dzieci Roitfield: Vladimira i Julię Restoin-Roitfeld.

W filmie przyglądamy się barwnej postaci, która swoją niezwykłą charyzmą, wyczuciem stylu i miłością do mody fascynuje ludzi na całym świecie. Film ten to także próba zrozumienia w jaki sposób funkcjonuje modowy przemysł, gdzie niezwykłą siłę przekazu ma gest, słowo a przede wszystkim zdjęcie.

About Face: Supermodels Then and Now

Reż. Timothy Greenfield-Sanders, Stany Zjednoczone, 74 min, 2012

Film „About Face: Supermodels Then and Now” odkrywa piękno starzenia się poprzez historie byłych supermodelek. Bohaterki dokumentu to kobiety w wieku między pięćdziesiątym i osiemdziesiątym rokiem życia, których zdjęcia definiowały nasze poczucie piękna w ciągu ostatniego półwiecza. Reżyser Timothy Greenfield-Sanders prezentuje w kameralnym stylu portrety kobiet jak: Izabella Rossellini, Christie Brinkley, Marisa Berenson, China Machado, Beverly Johnson, Carmen Dell'Orefice, Paulina Porizkovą, Jerry Hall i Christy Turlington. Bohaterki dyskutują na temat przemysłu modowego, ich kariery, starzenia się, operacji plastycznych, botoxu, oraz tego w jaki sposób próbują przedefiniować poczucie własnego piękna

Bill Cunningham New York

Reż. Richard Press, Stany Zjednoczone, 84 min, 2010

Dokument Richarda Pressa opowiada historię Billa Cunninghama jednego z najbardziej znanych i cenionych w świecie mody osobowości. 80-letni dziennikarz i fotograf The Times Style w niezwykle błyskotliwy i ciekawy sposób, przez lata pracy przedstawiał zarówno kronikę wielkomiejskiej socjety, ale także wyjątkowy styl nowojorskiej ulicy.

Film przedstawia sylwetkę zabawnego i ekscentrycznego człowieka, a jednocześnie niezwykłego artysty, którego dorobek inspiruje każde, kolejne pokolenie modowych dziennikarzy.

Girl Model

Reż: David Redmon, Ashley Sabin, Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Francja, 78 min, 2011

„Girl Model”, to historia opowiedziana z perspektywy 13-letniej Nadii, pochodzącej z Syberii, oraz Ashley, jej agentki, która wysyła dziewczynę do Tokio, by ta mogła rozpocząć karierę modelki. Jednak droga do sławy nie jest taka prosta. Nadia nie odnajduje się w wielkim mieście z dala od domu i rodziców, bez znajomości języka nie radzi sobie w świecie o którym marzyła.

„Girl model” to film o konfrontacji marzeń nastolaktki z brutalną i skomplikowaną rzeczywistością świata modelingu, będącego dla wielu początkujących dziewczyn labiryntem, w którym często nie ma nikogo kto mógłby im pomóc.

Dressed

Reż: David Swajeski, Stany Zjednoczone, 79 min, 2011

Historia „Dressed” rozgrywająca się w nowojorskim świecie mody jest inspirująca opowieścią o młodym projektancie. Nary Manivong po nie łatwym dzieciństwa oraz życiu bez dachu nad głową zamierza osiągnąć swój cel – pokazać swoją kolekcję podczas New York Fashion Week . Dokument o walce z przeciwnościami losu i podejmowaniu wyzwań stawianych przez przemysł mody

Pokazy niekomercyjne Mysia 3:

Models: The Film

Reż: Peter Lindbergh, Stany Zjednoczone, 52 min, 1991

„Models: The Film” to refleksyjny czarno-biały portret video pięciu super modelek będących za razem muzami znanego fotografa Petera Lindbergha. W filmie występują takie gwiazdy jak Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Stephanie Seymour. Modelki dzielą się swoimi spostrzeżeniami związanymi z postrzeganiem samych siebie w branży mody, inspirowaniem fotografów czy dopełnianiem charakteru przeróżnych sesji zdjęciowych. Film ucieka od pokazywania modelek w blasku fleszy czy ekskluzywnych wydarzeń, większość zdjęć jest wykonana w miejscach publicznych gdzie modelki wchodzą w interakcję ze zwykłymi ludźmi a nawet uczestniczą w ulicznym jammie muzycznym.

Carnet de Route

Reż: Jean-Michell Vecchiet, Fracja, 58 min, 2001

Peter Lindbergh, jest jednym z najważniejszych fotografów mody, autor niezwykłych portretów światowych top modelek lat 80. i 90. XX wieku. Urodzony 23 listopada 1944 roku w Lesznie. Sławę zyskał dzięki minimalistycznym czarno-białym zdjęciom portretowym, które charakteryzuje specyficzna aura tejemniczości. W „Cart de Route” Peter opowiada o swojej pracy fotografa. Jego zdjęcia publikowały najważniejsze magazyny mody – „Vanity Fair”, „Vogue” czy „Harper’s Bazar”. W filmie pojawiają się też gwiazdy zatrzymane w kadrach Petera min.: Pedro Almodovar, Naomi Campbell, Geraldine Chaplin, Isabell Huppert i Mila Jojovich.

Fashion Week International

Fashion Week to cykl filmów International pokazujących branżę mody inną niż znaną z europejskich magazynów czy wybiegów. Dokumenty realizowane są przez Charlett Duboc dla magazynu Vice pokazują lokalne imprezy Fashion Week w różnych krajach świata – np. Pakistanie, Nigerii czy Kolumbii.