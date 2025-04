W stylowym H15 Boutique Hotel przy ul. Poznańskiej 15 odbyło się spotkanie prasowe 7. edycji konkursu Fashion Designer Awards. Tym razem hasłem przewodnim jest “Moods of the night".

Reklama

Spotkanie prasowe Fashion Designer Awards 2015

W jego trakcie Joanna Sokołowska Pronobis (pomysłodawczyni i producentka) odkryła nazwisko przewodniczącego jury oraz gościa honorowego FDA - Mauro Gasperi, który należy do grupy 6-ciu włoskich designerów tzw. nowej fali. To on zaprosi zwyciezcę FDA na 3- tygodniowy staż w swoim atelier w Mediolanie.

Na spotkaniu obecne było także jury FDA 2015 m.in.: Ada Fijał, Agnieszka Maciejak, Joanna Klimas, duet Bizuu, Dorota Williams, Lidia Kalita oraz Joanna Horodyńska.

W tegorocznej edycji główna nagroda finansowa została podwyższona do 20 000 zł. Zwycięzca pojedzie na Tissu Premier do Lille we Francji z partnerem strategicznym – firmą Whirlpool. Zaś wybrani finaliści zostaną zaproszeni na staż do atelier Bizuu oraz Lidii Kality.

Podczas stażu wybrana przeze mnie osoba będzie mogła zobaczyć jak tworzy się moda na żywo: od projektu poprzez szycie pierwowzoru, działanie showroomu, sklepu internetowego (który mam na miejscu), aż po codzienne obcowanie z produktem w sklepie. Mogę także obiecać cudowną atmosferę, która u nas panuje.

- powiedziała projektantka, Lidia Kalita

Reklama

Więcej o konkursie Fashion Designer Awards:



Wystartowała 7. edycja Fashion Designer Awards

Internauci wybrali 10 finalistkę 6. edycji Fashion Designer Award

Finaliści 6. edycji Fashion Designer Awards