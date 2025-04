Ewa Chodakowska promuje aktualnie swoją najnowszą książkę. Królowa polskiego fitnessu pojawiła się niedawno w Empiku, gdzie z okazji premiery "Przepisu na Sukces" spotkała się z dziennikarzami i fanami. Ewa Chodakowska na czerwonych dywanach pojawia się w pięknych kreacjach, a jak prezentuje się na co dzień? Gwiazda wybiera designerski styl sportowy od adidas Originals.

Ewa Chodakowska na premierze swojej nowej książki ze 150 przepisami kulinarnym miała na sobie total look amerykańskiej marki. Ewa wybiera bluzę i spodnie dresowe adidas Originals z nowej kolekcji, które kosztują ok. 350 złotych. A do tego skórzane high topy adidasa za ok. 499 złotych. Jak oceniacie ten look? Ubrałybyście się w ten sposób?

