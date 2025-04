Już można zobaczyć efekty sesji marki EVC DSGN z trójmiejską agencją Expositivo, która w unikalny sposób zadbała o klimat zdjęć i scenografię. Projektanci tej polskiej marki stworzyli stylizacje z ubrań z najnowszej kolekcji marki EVC DSGN na jesień i zimę 2014/2015. Efekty możecie zobaczyć zaglądając do naszej galerii.

Zimowe projekty EVC DSGN x Expositivo

Kultowa bluza "Wanted" została zestawiona z różowymi legginsami Diler, natomiast bestseller "Gnocchi" świetnie pasuje do ołówkowej spódnicy. Odważniejsze zestawy to total look - bluza i luźniejsze spodnie "Perfect", czy baseballówka i legginsy z nadrukiem "Mamona". Wszystko utrzymane w klimacie marki. Mocne kolory, odważne printy i hasła. Podoba się wam?

