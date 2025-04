Eva Minge to jedna z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych postaci rodzimego show biznesu. Gwiazda polskiej sceny modowed od lat prowadzi z powodzeniem swój dom mody. Teraz stworzyła swoją nową markę modową Femistage a specjalnie dla nas odpowiada na pytania. Dowiedzcie się odrobinę więcej o Evie Minge!

Nazywam się…

EWA MINGE

Jestem…

Projektantką, która działa na różnych polach (moda, architektura, design, sztuka)

3 słowa najlepiej opisujące mój styl to…

1.kobiecość - którą staram się wydobyć nawet w najbardziej codziennej stylizacji.

2.siła - każda z nas ma ją w sobie, to energia i pozytywne wibracje, które warto uaktywniać każdego dnia.

3.lekkość - czyli humor i dystans z jakim powinniśmy podchodzić do mody.

Kocham modę bo…

To moja praca, która daje mi spełnienie i dużo satysfakcji

Mam słabość do…

Włoskiej pizzy i deserów lodowych.

W mojej szafie jest za dużo…

Ultrawysokich szpilek i okularów słonecznych.

Inspiruje mnie styl…

Jako projektantka mody mam swój własny unikalny styl. To co noszę to moje osobiste projekty, moje małe wariacje.

Ikoną mody jest dla mnie…

Każdy, kto kreuje własny styl i nie ogląda się na konwenanse.

Mogłabym się zamienić na szafę z…

Moją mamą, która była ponadczasową pięknością i moją osobistą ikoną stylu.

Ciuch, który darzę sentymentem…

Oryginalna suknia ślubna, którą projektowałam kilka lat temu, ozdobiona 1200 czarnymi tiulowymi motylami, z czarnymi kryształami.

Moje modowe motto to…

Zabawa stylem i tkaniną, łączenie różnych na pozór odmiennych form, szukanie nowych rozwiązań i dążenie do modowej perfekcji.

Moja modowa zbrodnia…

Nie ma zbrodni, są tylko gorsze dni kiedy z braku czasu wolę zamienić szpilki na wygodne trampki i luźny dres.

Najwspanialszy modowy item, który mam w szafie…

Cała moja szafa jest hitem :)

Zawsze mam w torbie/kieszeni…

Telefon w którym jest całe moje biuro i centrum zarządzania – moja mała przenośna firma.

Kocham…

Moich dwóch wspaniałych synów, którzy są najważniejszymi mężczyznami w moim życiu. Jestem przez nich rozpieszczana każdego dnia. Jeśli cokolwiek się dzieje, mam jakieś problemy i oni to wyłapią, młodszy natychmiast dzwoni do starszego i od razu mam obok siebie 2 facetów. Daje mi to ogromne poczucie bezpieczeństwa.

Nie znoszę...

Obłudy i wyrachowania, lubię jasne sytuacje i otaczam się szczerymi, uczciwymi ludźmi.

Moja aktualna obsesja...

Okulary słoneczne w stylu lat 60-tych

Wiosną 2015 w mojej szafie musi znaleźć się…

Lekka marynarka z nowej kolekcji marki Femestage.

Myśl, która przyszła mi teraz do głowy...

Warto każdego dnia zrobić sobie jakąś przyjemność, coś co sprawi nam radość i spowoduje, że będziemy szczęśliwsi :)

