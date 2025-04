Pierwsze ciepłe dni napełniły nas nadzieją na rychłe wakacje. A co za tym idzie? Plażowanie! Już pisałyśmy o najnowszych trendach w strojach kąpielowych jednak nie pisałyśmy jeszcze o Afropolitan. Czyli etniczne, afrykańskie wzory w miejskim wydaniu. Tak właśnie swoją krótką kolekcję nazwała francuska marka Etam. Co w niej znajdziemy?

Etam - kolekcja na lato 2016

Nikt nie zna się na kolorowej i wzorzystej modzie tak doskonale jak Afrykanki. To właśnie one były inspiracją do powstania mini kolekcji Afropolitan francuskiej ikony bielizny Etam. Projektanci marki zinterpretowali ten jakże gorący temat na wiele sposobów. Efektem są ultra kolorowe nadruki, biżuteryjne detale, graficzne koronki i misterne sploty. W kolekcji dostępne są zarówno kostiumy jedno i dwuczęściowe, które na pewno zrobią furorę na plaży.

Naszym hitem są jednokolorowe modele uzupełnione kolorowymi aplikacjami z drewna i koralików. To coś wyjątkowego i na pewno nie znajdziecie ich w innym sklepie.

fot. Etam

