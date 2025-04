Charakterystyczne dla ESTby ES. różnorodne desenie schodzą na 2. plan (ukrywając się w podszewkach), tym razem to forma dyktuje temat: dzianiny nobilitowane do elegancji wyższej. Delikatnie obniżona linia ramion, podkreślona talia, modne kieszenie, czy nieoczywiste spotkania linii przodów i tyłów. A do tego nowe wykończenia: mereżka i lniana, metaliczna taśma, czyli jesienno-zimowa kolekcja. A wszystko to fantastycznie wystylizowane przez Roberta Kiełba, a sfotografowane przez Bartka Wieczorka.



Gosia Sobiczewska i jej ESTby ES.

Projektantka od samego początku bezkompromisowo kreuje świetny design. Stawiając przy tym mocny nacisk na jakość, oraz uczestnicząc w procesie tworzenia od samego początku do końca. Solidne, przemyślane i niepowtarzalne projekty to najsilniejsza strona ESTby ES., marki której styl jest coraz bardziej widoczny na mapie modowej naszego kraju. Ponadto nietuzinkowe projekty marki ESTby ES. można było oglądać m.in. na: Ani Wendzikowskiej, Oldze Bołądź, Adzie Fijał, Magdzie Steczkowskiej, Agnieszce Więdłosze, Ani Prus, czy Marii Niklińskiej.

Kredyty do sesji:

Zdjęcia: Bartek Wieczorek/LAF

Stylizacja: Robert Kiełb/LAF

Makijaż&Włosy: Wilson/Warsaw Creatives

Modelka: Dominika Robak/D'Vision

Asystent stylisty: Dominik Tynecki

Asystenci: Wojtek Affek, Max Zieliński

Scenografia/lokacja: Rob Svenson

Produkcja: Rob Svenson, Adrian Siekierski

Współpraca: NAP Concept Mysia



