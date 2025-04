Najnowsza kolekcja Esotiq na wiosnę i lato 2015 to propozycja zupełnie nowych krojów i fasonów biustonoszy – od trójkątnych staników bez usztywniających wkładek po konstrukcyjnie zaawansowane biustonosze. Nowe projekty misek podnoszą, zbierają i modelują piersi tak, by wiosną pokazać swoje nowe "ja" - New Sexy.

Kolekcja bielizny Esotiq na wiosnę i lato 2015

Nowości tej polskiej marki składają się z 3 linii. Kolekcja Exciting Moments od Esotiq to odcienie różu, szampańskiego beżu oraz kremu i bieli, ktore są dopełnione kolorami w tonacjach szarości, cytryny i czerni. Odważne formy uwodzą koronkami i seksownymi haftami. Zaś linia Enchanted Dreams zaczaruje swoim romantyzmem, delikatnością oraz elegancją. Finezyjne koronki i mocne kolory świetnie sprawdzą się wiosną 2015. A na koniec kolekcja Imagined od Esotiq. Linia w interesujących połączeniach kolorystycznych. Pojawiają się tutaj odcienie cytryny, szarości, kremu i fuksji w odważniejszych połączeniach z dwukolorowymi koronkami oraz gładkimi materiałami. Coś dla młodej kobiety!

